«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России

Московский «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу.

Встреча действующего победителя чемпионата России «Спартака» с обладателем Кубка России «Локомотивом» завершилась со счетом 2:1. Основное время игры закончилось со счетом 0:0, а в дополнительные время голы забили форвард «Спартака» Луис Адриану и полузащитник Квинси Промес. На 116 минуте полузащитник «Локомотива» Мануэла Фернандеша сумел отыграть один мяч.

Отметим, что матчи за Суперкубок России проходят с 2003 года. Они предваряют старт очередного футбольного сезона в стране.

Прежде «Спартак» ни разу не выигрывал Суперкубок России. «Локомотив», в свою очередь, выигрывал этот трофей дважды, обыграв 2003 и 2005 годах ЦСКА и «Терек» соответственно.

Ранее московский «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу, обеспечив себе победу за три тура до окончания турнира. Последний раз столичный клуб брал золото в 2001 году.