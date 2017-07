СМИ сообщили о взломе хакерами почты «главного американского эксперта» по России

Хакеры получили доступ к почте высокопоставленного сотрудника Госдепа США, специалиста по российской внутренней политике Роберта Отто. Об этом сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что Отто работает в бюро разведки и исследований Госдепартамента США. Он — глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии. У хакеров, по данным издания, оказались письма из его личного почтового ящика, зарегистрированного на gmail. В большинстве писем речь идет о работе, отмечает газета.

Отто отправлял коллегам и друзьям, а также получал от них ссылки на материалы русскоязычных СМИ, таких как: «Коммерсант», The New Times, «Ведомости», «Слон» (Republic, — ред.), «Новая газета», РБК, «Эхо Москвы», Meduza, The Insider. Кроме того, в переписке встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.

«Коммерсант» указывает, что американского специалиста интересуют темы возможности досрочных выборов президента в России, протесты дальнобойщиков, приватизация «Башнефти» и возможности Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В письмах Отто также встречаются ссылки на твиты главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, руководителя МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также ссылки на страницу экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) «ВКонтакте» и посты в Facebook эксперта из МГИМО Валерия Соловья.

Ранее о взломе частного почтового ящика высокопоставленного сотрудника Госдепа США сообщило американское издание Foreign Policy.