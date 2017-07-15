Фигуранта «болотного дела» Панфилова этапировали в психиатрический стационар

Фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова этапировали в психиатрический стационар. Об этом в твиттере сообщил адвокат Сергей Панченко.

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По словам адвоката, пока неизвестно, куда именно направили Панфилова.

«Мы сейчас пытаемся узнать, куда именно его направили, поскольку формального запрета на сообщение родственникам о его местонахождении нет, правила уголовного кодекса на него не распространяются, поскольку он не осужденный», — пояснил Панченко в беседе с «Новой газетой».

Адвокат уточнил, что по закону срок нахождения в психиатрическом стационаре неопределен, и его прекращение или продление каждые шесть месяцев зависит от решения суда. При этом Панченко отметил, что адвокаты постараются сделать все, чтобы суд как можно раньше сократил срок нахождения Панфилова в стационаре.

Ранее, 22 июня, мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда, который в конце марта направил фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на принудительное лечение. Эксперты института Сербского ранее признали Панфилова невменяемым — у него диагностирован синдром Туретта — генетическое расстройство центральной нервной системы.

6 мая 2012 года Панфилов был на акции на Болотной площади, его задержали, он получил штраф в тысячу рублей.