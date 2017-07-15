Новая газета

Кадыров предложил Канаде забрать геев из Чечни, если они там есть

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Канаде забрать геев из республики, если они там есть. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу HBO.

«Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы не было, чтобы очистить их кровь. Если есть такие, пусть забирают», — сказал Кадыров.

В ответ на вопрос, не беспокоят ли его публикации о пытках и убийствах геев в Чечне, Кадыров ответил, что «на нас наговаривают».

«Они шайтаны, они продажные, они нелюди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышнем все равно ответят за это», — заключил он.

В интервью американскому телеканалу, Кадыров также заявил, что США — не такое сильное государство, чтобы рассматривать его как врага России.

«Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушить, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим», — уточнил Кадыров.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. 

Проверкой этих данных занимается Следственный комитет России. Напомним, «Новая газета» передала в СК персональные данные 26 жителей Чечни, которые стали жертвами внесудебных расправ на основании подозрения в гомосексуальной ориентации.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией». 

Отметим, что омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, чтобы принимать обращения граждан, чьи права были нарушены. Путин в свою очередь заявил, что «переговорит» с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым о ситуации.

После этого Рамзан Кадыров пообещал, что правоохранительные органы республики будут взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений о преследовании гомосексуалов в республике.

Теги:
кадыров, геи, чечня
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