В Краснодарском крае жители отправленного властями под снос дома перекрыли федеральную трассу гробами
Алиса Кустиковакорреспондент
В Краснодарском крае жители 14-этажного дома, отправленного властями под снос, перекрыли гробами федеральную трассу Дон М4 Москва-Новороссийск от села Кабардинка до курорта Геленджик, спровоцировав пробку на несколько километров, сообщает корреспондент «Новой газеты» Алиса Кустикова.
Около 10 минут федеральная трасса оставалась перекрыта, еще полчаса участники акции частично блокировали проезд, выстроившись в линию на «зебре» и и пропуская машины только по обочинам.
На место акции прибыла полиция. По громкой связи правоохранители объявили, что к месту акции отправлены все полицейские экипажи в городе за исключением одного. Не менее шести человек были задержаны. В задержании участвовали казаки с нагайками.
Речь идет о многоэтажном доме на 400 семей по адресу Красногвардейская улица, 79. Изначально дом возводился без разрешения на строительство. Земля, на которой строился дом, находилась в федеральной собственности и предназначалась «для размещения лабораторного корпуса». Но в 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин подписал документы о переводе земельного участка в категорию предназначенных «для размещения многоэтажного жилого дома».
В 2014 году за застройщиком признали право собственности на квартиры. Через полтора года после вступления решения в законную силу власти инициировали новый процесс о сносе дома, а в июне 2015 года президиум Краснодарского краевого суда отменил решение о признании права собственности и вынес решение о сносе.
К тому моменту собственники квартир зарегистрировали право собственности — в доме сейчас прописаны 65 человек. Верховный суд отменил решение о сносе и отправил дело в первую инстанцию. Но Геленджикский городской суд, а затем Краснодарский краевой суд, снова поддержали решение о сносе.
Теперь жители многострадального дома перекрыли федеральную трассу. Как уточняет корреспондент «Новой газеты», трасса была полностью перекрыта около 10 минут.
Активисты установили на пешеходном переходе два гроба. По словам членов инициативной группы, они символизируют жертвы дома на Красногвардейской. Митингующие также развернули плакаты: «мэр Хрестин отбирает наше жилье», «Мы верим только Путину».
К акции жителей дома на Красноармейской присоединились жители поселка «Пушкинский дол», ставшие жертвой мошеннической аферы. Они приобрели у компаний, связанных с Черноморской финансовой компанией земли лесхоза. Власти Геленджика планировали перевести эти земли в категорию предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Но после продажи 442 участков, власти передумали вносить изменения в генплан. Минприроды Краснодарского края решило расторгнуть с жителями «Пушкинского дола» договоры аренды и стало выносить решения о сносе строений.
Сейчас таких решений более тридцати. Представители инициативой группы сообщили, что для большинства людей жилье в «Пушкинском доле» — единственное.
Накануне жители пытались разместить на фасаде здания баннер с надписью «Путин, помоги!», но вечером перед акцией монтажников, которые должны разместить 20 метровый баннер, задержала полиция.