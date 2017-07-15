В Краснодарском крае жители отправленного властями под снос дома перекрыли федеральную трассу гробами

В Краснодарском крае жители 14-этажного дома, отправленного властями под снос, перекрыли гробами федеральную трассу Дон М4 Москва-Новороссийск от села Кабардинка до курорта Геленджик, спровоцировав пробку на несколько километров, сообщает корреспондент «Новой газеты» Алиса Кустикова.

Фото: Алиса Кустикова/ «Новая газета»

Около 10 минут федеральная трасса оставалась перекрыта, еще полчаса участники акции частично блокировали проезд, выстроившись в линию на «зебре» и и пропуская машины только по обочинам.

На место акции прибыла полиция. По громкой связи правоохранители объявили, что к месту акции отправлены все полицейские экипажи в городе за исключением одного. Не менее шести человек были задержаны. В задержании участвовали казаки с нагайками.

Фото: Алиса Кустикова/ «Новая газета»

Речь идет о многоэтажном доме на 400 семей по адресу Красногвардейская улица, 79. Изначально дом возводился без разрешения на строительство. Земля, на которой строился дом, находилась в федеральной собственности и предназначалась «для размещения лабораторного корпуса». Но в 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин подписал документы о переводе земельного участка в категорию предназначенных «для размещения многоэтажного жилого дома».

В 2014 году за застройщиком признали право собственности на квартиры. Через полтора года после вступления решения в законную силу власти инициировали новый процесс о сносе дома, а в июне 2015 года президиум Краснодарского краевого суда отменил решение о признании права собственности и вынес решение о сносе.

К тому моменту собственники квартир зарегистрировали право собственности — в доме сейчас прописаны 65 человек. Верховный суд отменил решение о сносе и отправил дело в первую инстанцию. Но Геленджикский городской суд, а затем Краснодарский краевой суд, снова поддержали решение о сносе.

Теперь жители многострадального дома перекрыли федеральную трассу. Как уточняет корреспондент «Новой газеты», трасса была полностью перекрыта около 10 минут.

Фото: Алиса Кустикова/ «Новая газета»

Активисты установили на пешеходном переходе два гроба. По словам членов инициативной группы, они символизируют жертвы дома на Красногвардейской. Митингующие также развернули плакаты: «мэр Хрестин отбирает наше жилье», «Мы верим только Путину».

К акции жителей дома на Красноармейской присоединились жители поселка «Пушкинский дол», ставшие жертвой мошеннической аферы. Они приобрели у компаний, связанных с Черноморской финансовой компанией земли лесхоза. Власти Геленджика планировали перевести эти земли в категорию предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Но после продажи 442 участков, власти передумали вносить изменения в генплан. Минприроды Краснодарского края решило расторгнуть с жителями «Пушкинского дола» договоры аренды и стало выносить решения о сносе строений.

Фото: Алиса Кустикова/ «Новая газета»

Сейчас таких решений более тридцати. Представители инициативой группы сообщили, что для большинства людей жилье в «Пушкинском доле» — единственное.

Накануне жители пытались разместить на фасаде здания баннер с надписью «Путин, помоги!», но вечером перед акцией монтажников, которые должны разместить 20 метровый баннер, задержала полиция.