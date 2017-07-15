Правительство России расширило список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в стране. Соответствующе постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В список растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, попало растение «мимоза хостилис». Оно содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.

В документе отмечается, что в российском интернете зафиксировали активность по распространению высушенных частей «мимозы хостилис» и ее семян, применяемых для культивации.

В список наркотических веществ попали метоксетамин, беноциклидин и фуранилфентанил. В раздел психотропных веществ внесли диклазепам, клоназолам, меклоназепам, нифоксипам, пиразолам.

Постановление внесло МВД России в рамках реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».