Times обвинила российских хакеров в атаке на ирландские и британские энергосети

Хакеры, якобы пользующиеся поддержкой российского правительства, атаковали энергетические сети Ирландии и Великобритании, чтобы проникнуть в системы их контроля. Об этом со ссылкой на аналитиков систем безопасности пишет британская газета The Times.

В публикации говорится, что попытка взлома серверов Совета электроснабжения Ирландии (Electricity Supply Board of Ireland, ESB) произошла в июне текущего года. Хакеры якобы рассылали имеющим доступ к системам контроля энергосистем

инженерам организации сообщения с вредоносными программами. The Times утверждает, что в распоряжении редакции имеются примеры таких «писем».

Издание отмечает, что нарушений в работе энергосетей не обнаружено. Но, по мнению специалистов, хакеры могли украсть данные и пароли доступа к системам безопасности британской энергетики. В свою очередь, Ирландский национальный центр кибербезопасности (Ireland’s National Cyber Security Centre) заявил, что «работает» над этим вопросом.

Эксперты по кибербезопасности считают, что Ирландию может быть «одной из нескольких стран Евросоюза», которую Россия «может пытаться дестабилизировать». По их мнению, Ирландия является «важной базой» для многих технологических гигантов США, таких как Facebook и Apple.

Ранее Bloomberg писал, что российские хакеры якобы могут быть причастны к атаке на компьютерные сети нескольких американских компаний, в том числе на АЭС Волф Крик в Канзасе.