Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний» из Тбилиси в Москву

Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний» в Москву из-за того, что Грузия не согласовала полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из аэропорта в подмосковном «Жуковском» в Тбилиси. Об этом Интерфаксу сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве назвали ограничение «ответной зеркальной мерой». Представитель Минтранса уточнил, что в Грузии с мая не могут согласовать российской авиакомпании выполнять рейсы из «Жуковского» в Тбилиси.

«Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение "Уральским авиалиниям" на эти полеты», — сказал представитель ведомства.

Ранее авиационные власти Таджикистана ограничили полеты в страну российским компаниям «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии» в ответ на ограничение полетов «Сомон Эйр» в Россию.

Напомним также, что регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было возобновлено в сентябре 2014 года. Оно было закрыто в 2008 году из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии.