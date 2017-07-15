Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в украинском аэропорту

Погранслужба Украины задержала 14 июля россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола, в аэропорту «Херсон», сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство», — говорится в сообщении.

О задержании проинформировали дежурного Украинского бюро Интерпола в Киеве. Россиянин был передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Это не первый случай, когда россиянина, разыскиваемого Интерполом, задерживают в аэропорту на Украине. Подобный случай произошел 3 июня, когда при прохождении паспортного контроля задержали гражданина России, приехавшего из Анкары.

Россиянина заподозрили в причастности к деятельности террористической организации.

Отметим, что 31 мая в украинском международном аэропорту «Борисполь» пограничники задержали россиянина, прилетевшего в Киев из Анкары. Его также подозревали в причастности к терроризму.

В сообщении Госпогранслужбы готовится, что инспектор при проверке документов обнаружил, что в паспорте мужчины была заменена фотография. Правоохранители выяснили, что подозреваемый является выходцем из кавказского региона.

Максим Прошкин