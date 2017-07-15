СМИ: напавший на отель в Египте был сторонником ИГ

Мужчина, который напал на отель в Египте, в результате чего была ранена россиянка, действовал по указанию «Исламского государства» (организация запрещена в России), сообщает Bild со ссылкой на источник.

По словам собеседника таблоида, задержанный связывался с боевиками ИГ через интернет, и именно они давали указания нападать на иностранцев. Правоохранительные органы Египта пока эту информацию не подтверждают.

Отметим, что гражданка России, которая также пострадала от рук нападавшего, уже выписана из больницы. Хирурги зафиксировали 15-20 неглубоких порезов на руке, предплечье и на лице.

Днем 14 июля неизвестный напал на иностранцев, которые отдыхали в отеле в курортном городе Хургада. Нападавший зашел в воду и начал ударять ножом плававших в море людей. Предположительно, мужчина попал в отель, приплыв с соседнего общественного пляжа.

Мужчину 27-лет задержали, его личность пока не разглашается. По данным Associated Press, в момент нападения он кричал по-арабски: «Прочь с дороги, мне нужны не египтяне».

В результате нападения две женщины из Германии были убиты, еще несколько человек ранены. В России призвали не совершать самостоятельных поездок в Египет.

Максим Прошкин