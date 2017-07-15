Обвиняемого в пытках детей гражданина России вышлют из Болгарии

Болгарский суд постановил экстрадировать уроженца Хабаровска Митрадевананда Парамахамса из страны после того, как власти выдвинули официальные обвинения в пытках двух малолетних девочек. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

По информации болгарских следователей, Парамахамс также является лидером секты «Каула-дхарма», а также подозревается в похищении и убийстве девушки. Болгария намерена передать обвиняемого российским следователям.

В свою очередь, Парамахамс вины не признает и заявляет, что в России его преследуют за его «религиозные убеждения».

Напомним, что секта упоминались в СМИ в связи с историей похищения пятилетнего мальчика, который был найден в Белоруссии в сопровождении россиянина. Источник «Интерфакса» заявлял, что подозреваемым в похищении ребенка оказался 40-летний уроженец Хабаровска. ОН также был задержан болгарской полицией.

По данным телеканала НТВ, мать ребенка, также является последовательницей «Каулы-дхармы», в которой пропагандируется свободный образ жизни​.

Максим Прошкин