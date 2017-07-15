Новая газета

Эксперты заявляют о повторении погодных аномалией в России

Общество

Те природные аномалии, которые россияне наблюдали летом 2017 года, в будущем будут случаться чаще из-за происходящих природных процессов в Арктике, считает советник президента по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий, передает РИА Новости.

«Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе», — отмечает советник.

По его словам, из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается.

Ранее Гидрометцентр объявил об окончании холодов и начале лета в Москве. По словам сотрудников центра, что такая погода продержится, по предварительным расчетам, до конца следующей недели.

Отметим, 14 июля на Москву вновь за последние три дня обрушился ливень. Пользователей соцсетей публикуют фотографии и видео затопленных дорог. 

Напомним, в середине июля на западе Антарктиды откололась часть ледника массой 1 трлн тонн, в результате чего образовался один из величайших айсбергов, когда-либо зарегистрированных.

По оценкам, площадь отколовшегося айсберга составляет порядка 6 тысяч квадратных километров. Событие не стало неожиданностью для ученых. Наблюдения за развитием трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более десяти лет. Предполагается, что разлом спровоцировали климатические изменения.

Максим Прошкин

Теги:
катаклизмы, непогода, россия
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