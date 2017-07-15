Эксперты заявляют о повторении погодных аномалией в России

Те природные аномалии, которые россияне наблюдали летом 2017 года, в будущем будут случаться чаще из-за происходящих природных процессов в Арктике, считает советник президента по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий, передает РИА Новости.

«Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе», — отмечает советник.

По его словам, из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается.

Ранее Гидрометцентр объявил об окончании холодов и начале лета в Москве. По словам сотрудников центра, что такая погода продержится, по предварительным расчетам, до конца следующей недели.

Отметим, 14 июля на Москву вновь за последние три дня обрушился ливень. Пользователей соцсетей публикуют фотографии и видео затопленных дорог.

Напомним, в середине июля на западе Антарктиды откололась часть ледника массой 1 трлн тонн, в результате чего образовался один из величайших айсбергов, когда-либо зарегистрированных.

По оценкам, площадь отколовшегося айсберга составляет порядка 6 тысяч квадратных километров. Событие не стало неожиданностью для ученых. Наблюдения за развитием трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более десяти лет. Предполагается, что разлом спровоцировали климатические изменения.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017

Максим Прошкин