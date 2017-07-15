Экс-губернатора Харьковской области арестовали на два месяца

Украинский суд арестовал депутата парламента, экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина, подозреваемого в злоупотреблении должностных полномочий, на два месяца, сообщает телеканал «112.Украина».

По информации телеканала, прокуратура предложила внести залог размером 50 млн гривен (1,9 млн долларов).

«Я не понимаю, к чему привязка, откуда эти суммы. Я понял, что меня не берут сразу под стражу, дают мне пять дней как альтернативу внести залог, а если я не внесу, меня арестуют», — сказал Добкин.

Напомним, экс-губернатора Харьковской области, которого 13 июля лишили депутатской неприкосновенности, подозревают в умышленном сговоре с группой лиц «для злоупотребления служебным положением», чтобы завладеть 78 га земли в Харькове стоимостью более 200 млн гривен (свыше 498 млн рублей).

Генпрокуратура запросила согласие Верховной рады на задержание и арест Добкина в конце июня.

Отметим, что в августе 2014 Генпрокуратура Украины уже закрывала уголовное производство в отношении Добкина. Предметом следствия стали его высказывания о федерализации государства.

Максим Прошкин