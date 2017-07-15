В Краснодарском крае против пяти задержанных во время акции с гробами возбудили административные дела

В Геленджике сотрудники правоохранительных органов возбудили дела об административном правонарушении против пяти человек, которых задержали во время перекрытия гробами федеральной трассы Дон М4 Москва-Новороссийск, сообщает Интерфакс.

Фото: Алиса Кустикова/ «Новая газета»

В управлении МВД по Краснодарскому краю заявили, что задержанных обвиняют в несанкционированной акции, которая мешала функционированию транспортной инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ).

Как сообщает корреспондент «Новой газеты», составление протоколов в отношении митингующих заняло около четырёх часов. После чего участников акции доставили в Геленджикский городской суд. Двоих задержанных оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Фото: Алиса Кустикова/ «Новая газета»

Как уточняет корреспондент «Новой газеты», из пяти задержанных четверо пенсионного возраста. Почти все участники акции переехали в Геленджик по состоянию здоровья из других регионов — Хабаровского края, Амурской и Челябинских областей. Во время заседания суда двум женщинам стало плохо, им вызвали скорую.

Фото: Алиса Кустикова/ «Новая газета»

В свою очередь, адвокат задержанных Михаил Беньяш, комментируя решение суда, заявил, что «решение настолько мягкое, насколько возможно и настолько гуманно, насколько дозволено суду». По его словам, с задержанными в отделении обходились «относительно корректно».

Ранее «Новая газета» сообщала, что в Краснодарском крае жители 14-этажного дома, отправленного властями под снос, перекрыли гробами федеральную трассу Дон М4 Москва-Новороссийск от села Кабардинка до курорта Геленджик, спровоцировав пробку на несколько километров.

Около 10 минут федеральная трасса оставалась перекрыта, еще полчаса участники акции частично блокировали проезд, выстроившись в линию на «зебре» и пропуская машины только по обочинам.

Отметим, что изначально дом возводился без разрешения на строительство. Земля, на которой строился дом, находилась в федеральной собственности и предназначалась «для размещения лабораторного корпуса». Но в 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин подписал документы о переводе земельного участка в категорию предназначенных «для размещения многоэтажного жилого дома».

В 2014 году за застройщиком признали право собственности на квартиры. Через полтора года после вступления решения в законную силу власти инициировали новый процесс о сносе дома, а в июне 2015 года президиум Краснодарского краевого суда отменил решение о признании права собственности и вынес решение о сносе.

К тому моменту собственники квартир зарегистрировали право собственности — в доме сейчас прописаны 65 человек. Верховный суд отменил решение о сносе и отправил дело в первую инстанцию. Но Геленджикский городской суд, а затем Краснодарский краевой суд, снова поддержали решение о сносе.

Максим Прошкин