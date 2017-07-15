В Минобрнауки предложили «служить по специальности»

Миноборнауки предлагает создать специальные профессиональные группы в армии для выпускников техникумов и колледжей, передает РИА Новости слова замминистра образования Людмилы Огородовой.

«Вы в рамках службы (…) занимаетесь своей профессией в течение года. В то же время осваиваете воинскую какую-то профессию», — говорится в сообщении.

По словам Огородовой, это поможет молодым специалистам «не уходить» из профессии.

Ранее Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением давать отсрочку некоторым выпускникам вуза.

В тексте обращения уточняется, что отсрочку может получить тот, кто окончили вуз с красным дипломом, продолжил учиться в госвузах, или тот, кто учится заочно и при этом работает на оборонно-промышленных предприятиях и не попадает под другие виды отсрочки.

При этом те молодые люди, которые захотят воспользоваться такой возможностью, потеряют право выезжать за границу.

Максим Прошкин