В Чечне назвали «искренним экспромтом» обещание Кадырова «поставить всех раком» в случае войны

Слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO были «совершенно искренним экспромтом», заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров «Эху Москвы».

«Это была импровизация. Рамзан Кадыров не тот человек, который специально, заранее, предварительно что-то готовит. Поэтому это интервью было совершенно искренним экспромтом», — сказал Умаров.

Согласно его словам, он понимает «импульсивность» лидера Чечни, «который, как и любой мусульманин, соответствующим образом реагирует на политику США».

Министр уверен, что позицию лидера Чечни «разделяет подавляющее большинство россиян», но Кадыров делал заявление только от своего имени.

«Насколько оно совпадает с мнением руководства страны, руководство должно само прокомментировать. Но это также позиция чеченского народа, который очень хорошо знает цену американского вмешательства в исламский мир и дела суверенных государств», — отметил Умаров.

В интервью американскому телеканалу HBO, Кадыров заявил, что США — не такое сильное государство, чтобы рассматривать его как врага России.

Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушить, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим», — уточнил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни предложил Канаде забрать геев из республики, если они там есть. В ответ на вопрос, не беспокоят ли его публикации о пытках и убийствах геев в Чечне, Кадыров ответил, что «на нас наговаривают».

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Проверкой этих данных занимается Следственный комитет России. Напомним, «Новая газета» передала в СК персональные данные 26 жителей Чечни, которые стали жертвами внесудебных расправ на основании подозрения в гомосексуальной ориентации.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

Отметим, что омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, чтобы принимать обращения граждан, чьи права были нарушены. Путин в свою очередь заявил, что «переговорит» с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым о ситуации.

После этого Рамзан Кадыров пообещал, что правоохранительные органы республики будут взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений о преследовании гомосексуалов в республике.

Максим Прошкин