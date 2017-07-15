Посольство России прокомментировало статью The Times о «русских хакерах»

В посольстве России в Лондоне считают бездоказательной публикацию The Times, в которой газета обвинила русских хакеров в атаке на энергосети Ирландии и Великобритании, сообщается в твиттере посольства.

«Журналистика избавляется от устаревших концепций, таких как доказательства. Это памфлетирование», — говорится в сообщении.

Journalism is getting rid of outdated concepts like evidence. It is pamphleteering (read @gilliantett, @FT ). pic.twitter.com/6n5FOfKUll — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 15, 2017

Ранее в субботнем выпуске лондонской газеты появилась информация о том, что хакеры, якобы пользующиеся поддержкой российского правительства, атаковали энергетические сети Ирландии и Великобритании, чтобы проникнуть в системы их контроля.

В публикации говорилось, что попытка взлома серверов Совета электроснабжения Ирландии (Electricity Supply Board of Ireland, ESB) произошла в июне текущего года. Хакеры якобы рассылали имеющим доступ к системам контроля энергосистем

инженерам организации сообщения с вредоносными программами.

The Times утверждает, что в распоряжении редакции имеются примеры таких «писем».

Эксперты по кибербезопасности считают, что Ирландию может быть «одной из нескольких стран Евросоюза», которую Россия «может пытаться дестабилизировать». По их мнению, Ирландия является «важной базой» для многих технологических гигантов США, таких как Facebook и Apple.

Ранее Bloomberg писал, что российские хакеры якобы могут быть причастны к атаке на компьютерные сети нескольких американских компаний, в том числе на АЭС Волф Крик в Канзасе.

Максим Прошкин