Умер актер Владимир Толоконников

Актер Владимир Толоконников умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

«Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», — сказал друг семьи актера.

По его словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил, сыграв Полиграфа Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Кроме того он снялся в фильме «Хоттабыч», который вышел в 2006 году, и нескольких сериалах.