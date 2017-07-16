Павел Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о создании команды модераторов, специализирующихся на Индонезии, после блокировки мессенджера в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Меня расстроило сообщение о решении министерства по коммуникации и IT Индонезии заблокировать Telegram. Оказалось, что представители министерства недавно прислали нам по электронной почте список каналов с контентом, связанным с терроризмом, но наша команда не успела оперативно отреагировать», — сообщил Дуров.

В связи со сложившейся ситуацией Павел Дуров решил заблокировать каналы, на которые пожаловались индонезийские власти, направил в министерство запрос о создании прямого канала связи и заявил о формировании команды модераторов со знанием индонезийского языка и культуры, чтобы эффективнее сотрудничать с властями страны.

Telegram в Индонезии заблокировали 14 июля.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram в случае, если его основатель Павел Дуров и администрация мессенджера не предоставят данные о сервисе для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете. Жаров тогда отметил, что у компании есть несколько дней на выполнение требования Роскомнадзора.

После долгого спора Дуров согласился предоставить открытые данные, требуемые для внесения в реестр. При этом он добавил, что не возражает против регистрации, только если это не повлечет за собой других обязательств, в том числе выполнения «антиконституционного и нереализумого технически “закона Яровой”».