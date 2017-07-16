При аварии с участием автобуса в Марий Эл пострадали 29 человек

В Марий Эл произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает Интерфакс.

«По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате за медпомощью обратились 29 пассажиров автобуса», — сказали агентству в республиканском МВД.

По предварительным данным, шестеро из них получили переломы, их состояние оценивается как средней тяжести, у остальных — ушибы и ссадины.

Как пишет ТАСС, автобус вез рабочих на птицефабрику «Акашевская».

В начале июля крупная авария произошла в Татарстане. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Ижевск, врезался в движущийся в попутном направлении грузовик, буксируемый на жесткой сцепке «Камазом». После удара автобус опрокинулся и загорелся. При столкновении погибли 13 человек.