В Турции при ДТП пострадали 36 участников детского ансамбля из Грузии

В Турции перевернулся автобус, перевозивший грузинский детский хореографический ансамбль «Лампиреби». Об этом сообщает телеканал Imedi.

В ДТП пострадали 38 человек, все они в момент аварии спали. Большинство пострадавших — дети, получившие травмы различной степени тяжести.

По данным СМИ, серьезно пострадал хореограф ансамбля, у которого разбита голова, сломаны ребра и нога.

В воскресенье крупное ДТП произошло в Марий Эл. Пострадали 29 человек.