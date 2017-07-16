В Турции при ДТП пострадали 36 участников детского ансамбля из Грузии
В Турции перевернулся автобус, перевозивший грузинский детский хореографический ансамбль «Лампиреби». Об этом сообщает телеканал Imedi.
В ДТП пострадали 38 человек, все они в момент аварии спали. Большинство пострадавших — дети, получившие травмы различной степени тяжести.
По данным СМИ, серьезно пострадал хореограф ансамбля, у которого разбита голова, сломаны ребра и нога.
В воскресенье крупное ДТП произошло в Марий Эл. Пострадали 29 человек.