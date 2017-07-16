По факту гибели шахтеров в Свердловской области возбудили уголовные дела

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту гибели шахтеров на Урале. Об этом сообщается на сайте управления СК по Свердловской области возбуждены два уголовных дела.

«Возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 49-летний машинист умер на 1130 горизонте шахты «Кальинская» после столкновения двух электровозов. Во втором случае, от травм, полученных при обвале пород на шахте «Ново-Кальинской», погиб 45-летний шахтер-проходчик.

В настоящее время «принимаются меры к установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности производства работ на указанных шахтах».