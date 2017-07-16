Семь авиакомпаний оштрафовали за задержки рейсов в московских аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора ММТП Екатерину Короткову.

«Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией") в отношении авиаперевозчиков - "Аэрофлот", "Победа", "Северный Ветер", Royal Flight, Red Wings, АК "РусЛайн" и авиапредприятие "Газпром авиа"», — сказала она.

Отмечается, что основной причиной задержек в аэропортах стали погодные условия, но в некоторых случаях — техническое состояние или отсутствие резервных самолетов. Транспортная прокуратура привлекла виновных к штрафам (25 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч —для юридических лиц — ред.).

«Кроме того, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила представитель ведомства.

Напомним, в июне Росавиация предупредила авиакомпании, что при регулярных задержках рейсов чартерные программы ряда перевозчиков могут быть ограничены.