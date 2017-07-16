Умерла автор серии книг об Анжелике Анн Голон

В Версале умерла французская писательница Симона Шанже, известная под псевдонимом Анн Голон, сообщает AFP.

Шанже было 95 лет. Вместе с мужем, выходцем из России Всеволодом Голубиновым (псевдонимом Серж Голон), она создала серию из 13 романов об Анжелике — аристократке и авантюристке XVII века.

Книги супругов были переведены на более чем 30 языков и неоднократно экранизированы. Последняя из экранизаций — новая версия «Анжелики, маркизы ангелов» — вышла на экраны в 2013 году.