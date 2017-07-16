В Якутии установили 13 виновных в возникновении лесных пожаров

В Якутии установили лиц, причастных к возникновению лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из них: в отношении одного виновного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений), 9 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

С 3 июля 2017 года на территории Якутии действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Выезд в лесные массивы категорически запрещен.

В конце июня ЧС из-за лесных пожаров была объявлена в Иркутской области и Красноярском крае.