Имя военного руководителя ИГ удалили из списка Интерпола

Интерпол удалил имя экс-командира таджикистанского ОМОН Гулмурода Халимова, примкнувшего к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», из списка разыскиваемых. Об этом сообщает «Радио Озоди».

Отмечается, что СМИ не обнаружили фамилию Халимова в разделе «Таджикистан» на сайте международной полиции.

При этом редставитель Бюро Интерпола в Таджикистане сказал, что удивлен удалением Халимова из списка разыскиваемых.

«Это невозможно, потому что он, как и десятки других таджикистанцев, до сих пор находятся в розыске, и пока никто не представил официального подтверждения его ареста либо смерти. Возможно, здесь просто произошла техническая ошибка», — сказал он.

Бывший начальник ОМОНа МВД Таджикистана Гулмурод Халимов исчез в 2015 году. Позднее стало известно, что он примкнул к ИГ. В вдеообращении Халимов рассказал, что недоволен правоохранительными органами страны, отношениями Таджикистана с Россией и США, а также раскритиковал власти республики за запрет на ношение традиционной мусульманской одежды и пятикратный намаз.

В сентябре 2016 года он был назначен военным руководителем ИГ.