В Ираке опровергли информацию о смерти лидера ИГ аль-Багдади

Директор службы разведки при МВД Ирака Абу Али аль-Басри заявил, что лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Басри не смог сообщить, где именно находится главарь ИГ, однако допустил, что он покинул Ракку. Тем самым он опроверг сообщения Минобороны России о смерти аль-Багдади.

В июни российское ведомство заявило, что в Сирии в результате российского авиаудара погиб лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

По данным Минобороны, среди убитых террористов — эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах.

О гибели Абу Бакр аль-Багдади сообщали несколько раз: в ноябре 2014 года, в феврале 2015, а также в июне и декабре 2016. Однако информация не подтверждалась. Отмечалось, что в феврале 2015 года при авиаударе он получил тяжелые ранения и повредил позвоночник. Аль-Багдади возглавляет ИГ с 2010 года.