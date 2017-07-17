«Ведомости» рассказали о возможном включении еще 1500 домов в программу реновации

В программу реновации в Москве могут включить еще 1500 домов, не участвующих в голосовании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника мэрии.

По данным издания, если в программу войдут 5500 домов, в Москве снесут около 17,5 млн квадратных метров жилья. Однако точное количество домов пока неясно, сейчас идет сверка документов и протоколов.

В этих домах проводилось общее собрание собственников (ОСС), на которых решалось, хотят ли жители вступить в программу или нет. Протоколы собраний были переданы в районное управление на проверку.

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Ранее сообщалось, что списки домов, которые планируется снести, будут готовы к концу июля. Первые дома расселят и снесут уже до конца 2017 года. Всего таких домов, по предварительным оценкам, около пяти тысяч.

Напомним, голосование по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Сроки проведения общих собраний собственников помещений были продлены мэром до 15 июля. До этой даты жители домов, попавших в программу реновации, смогут определиться с вхождением в программу.