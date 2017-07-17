Правительство внесло изменения в правила дорожного движения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в правила дорожного движения, сообщается на сайте правительства.

Введены новые дорожные знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации «Экологический класс транспортного средства».

Документ вводит термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки для обозначения мест зарядки электромобилей.

Изменения коснутся и движения велосипедистов, которым разрешили движение по тротуару или пешеходной дорожке при сопровождении взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

В апреле правительство предложило приблизить правила дорожного движения к европейским стандартам. В частности, речь шла о корректировке правил проезда перекрестков с круговым движением.