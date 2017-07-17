Уровень узнаваемости Навального остался прежним после акций протеста в июне

Протестные акции, которые прошли 12 июня, не добавили популярности политику Алексею Навальному, передает РБК со ссылкой на опрос «Левада-Центра». Его рейтинг узнаваемости остался таким же, как и в марте, составив 55%.

В июне количество людей, которые одобряют организованные политиком протесты, составило 39% (в марте — 38%). При этом в июне до 30% выросло число россиян, считающих, что Навальный действует в интересах Запада (в марте — 28%).

По данным издания, 28% опрошенных связали организованные Навальным акции протеста с его президентской кампанией, в марте такого мнения придерживались 31%.

За три месяца не изменилась осведомленность людей об антикоррупционных акциях. И в марте, и в июне она была равна 61%.

Ранее стало известно, что Кремль поручил социологам провести опросы, чтобы выяснить отношение граждан к Навальному. По данным исследований, узнаваемость Навального за последний год выросла на 10%. Согласно результатам опросов, о Навальном знают больше половины россиян (56%).

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.