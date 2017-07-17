Илон Маск призвал создать регулирующую развитие искусственного интеллекта структуру

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что основной угрозой для человечества является искусственный интеллект, передает журнал Fortune.

«В сфере искусственного интеллекта у меня есть доступ к самым передовым технологиям. И я думаю, что людям есть о чем беспокоиться», — сказал Маск во время своего выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США.

Он назвал это единственной областью, в которую правительству стоит вмешиваться, также искусственно ограничивать скорость, с которой такие технологии распространяются. Искусственный интеллект, по мнению Маска, может начать распространять фейковую информацию и манипулировать ей.

«Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией», — добавил он, отметив, что основная опасность исходит от внедрения технологий искусственного интеллекта в интернет.

Маск при этом подчеркнул, что выступает против излишних надзорных и контрольных мер, но в сфере искусственного интеллекта он считает их необходимыми.