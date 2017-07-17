Видеоблогеры потребовали у Госдумы исключить Соколовского из перечня террористов и экстремистов

Видеоблогеры обратились к депутатам Госдумы с просьбой исключить блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок за оскорбление чувств верующих, из списка террористов и экстремистов. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале Данилы Поперечного.

За исключение Соколовского высказались блогеры Николай Соболев, Ильдар Хабибуллин, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Федор Нечитайло, ЛиКей, Евгений Попадинец и Эльдар Джарахов.

«Вы постоянно хотите нашего мнения. Зовете нас на всякие дурацкие советы блогеров, где обсуждается непонятно что, и так далее. Вот вам конкретика, причем от многих видеоблогеров, которых вы как звали, так и нет (…) Мы хотим изменений и более четкого прописания статьи об экстремизме, исключение Руслана Соколовского из этого списка, а также возможность законодательно обжаловать нахождение в этом списке любому гражданину РФ, попавшему туда», — заявил Поперечный.

Помимо этого, блогеры потребовали внести изменения в статью 282 УК России — об экстремизме. По мнению Поперечного, она написана «настолько размыто, что террористом может стать как ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран».

На прошлой неделе Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила Руслана Соколовского в перечень террористов и экстремистов. Это произошло после того, как приговор Соколовского вступил в силу.

В мае этого года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам и оскорблении чувств верующих. Позднее Свердловский областной суд снизил срок условного лишения свободы Руслану Соколовскому с 3,5 лет до 2 лет и 3 месяцев.