Авиакомпания «Россия» опровергла касание самолетом взлетно-посадочной полосы во «Внуково»

В авиакомпании «Россия» заявили, что самолет не касался хвостом взлетно-посадочной полосы во аэропорту «Внуково», передает Интерфакс.

Командир «Боинга», который следовал рейсом из Петропавловска-Камчатского в Москву, решил уйти на второй круг из-за сдвига ветра. При наборе высоты в самолете сработала система безопасности, посадка прошла в штатном режиме.

Ранее в понедельник сообщалось, что судно задело хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке. После этого капитан увел самолет на второй круг.

Комментариев представителей аэропорта пока не было.