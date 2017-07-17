Новая газета

Авиакомпания «Россия» опровергла касание самолетом взлетно-посадочной полосы во «Внуково»

Общество

В авиакомпании «Россия» заявили, что самолет не касался хвостом взлетно-посадочной полосы во аэропорту «Внуково», передает Интерфакс.

Командир «Боинга», который следовал рейсом из Петропавловска-Камчатского в Москву, решил уйти на второй круг из-за сдвига ветра. При наборе высоты в самолете сработала система безопасности, посадка прошла в штатном режиме.

Ранее в понедельник сообщалось, что судно задело хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке. После этого капитан увел самолет на второй круг.

Комментариев представителей аэропорта пока не было.

Теги:
москва, внуково, самолеты
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