АФК «Система» объявила о техническом дефолте по кредитам

АФК «Система» объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму около 3,9 млрд рублей, сообщается на ее сайте.

Отмечается, что наступление техдефолта связано с арестом акций корпорации в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью» и «Башнефтью».

В АФК «Система» подчеркнули, что «несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер».

«Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме», — отметили в АФК «Система».

В корпорации также заявили, что продолжают работать для снятия ареста с активов, с этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подана апелляционная жалоба.

26 июня АФК «Система» сообщила об аресте ряда активов в рамках разбирательства по иску «Роснефти» и «Башнефти».

Напомним, «Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК «Система» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по мнению истцов, нанес обществу при реорганизации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разбирательство АФК с «Роснефтью» происходит в суде, и «в судебных спорах Кремль никогда чью-то сторону не занимал».