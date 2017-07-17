Washington Post: кибератаку на СМИ Катара организовали ОАЭ

Взлом государственных информационных сайтов Катара, который привел к разрыву дипломатических отношений Дохи с другими государствами региона, организовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным американских спецслужб, правительство ОАЭ 23 мая обсуждало план кибератаки. Пока остается неясным, нанимали ли власти ОАЭ хакеров из другой страны или взлом осуществили собственные специалисты.

Катар и раньше заявлял о взломе своих сайтов, когда на сайте государственного информационного агентства Катара (QNA) появился текст выступления главы страны, где шейх называл Иран «гарантом стабильности в регионе».

Тем не менее инцидент был использован странами Персидского залива в качестве предлога для объявления бойкота Катару.

Напомним, 5 мая семь стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через пару дней, 7 мая, о разрыве отношений заявили в МИД Мавритании.

Позднее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару свои требования. Они призвали страну разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар отказался от выполнения требований. Тогда страны решили продлить введенные против Катара экономические и политические санкции.

Вера Юрченко