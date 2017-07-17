Новая газета

В Китае запретили Винни-Пуха из-за схожести с Си Цзиньпином

Политика

В китайских социальных сетях (аналога твиттера Sinai Weibo и из мессенджера WeChat) начали удалять посты с упоминанием Винни-Пуха. Об этом пишет Financial Times.

Как уточняет издание, если ввести имя Винни-Пуха в Weibo, появится предупреждение о незаконном контенте. Сервисы свое решение не объясняют, однако причиной негласного запрета медвежонка могло стать его сходство с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным газеты, китайские власти стараются избежать любой критики руководства страны перед съездом компартии Китая, который пройдет во второй половине 2017 года.

Впервые на сходство Винни-Пуха с лидером Китая интернет-пользователи обратили внимание в 2013 году после втречи Си Цзиньпина с президентом США Бараком Обамой. 

Теги:
блокировка, китай
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