В Китае запретили Винни-Пуха из-за схожести с Си Цзиньпином

В китайских социальных сетях (аналога твиттера Sinai Weibo и из мессенджера WeChat) начали удалять посты с упоминанием Винни-Пуха. Об этом пишет Financial Times.

Как уточняет издание, если ввести имя Винни-Пуха в Weibo, появится предупреждение о незаконном контенте. Сервисы свое решение не объясняют, однако причиной негласного запрета медвежонка могло стать его сходство с председателем КНР Си Цзиньпином.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) July 16, 2017

По данным газеты, китайские власти стараются избежать любой критики руководства страны перед съездом компартии Китая, который пройдет во второй половине 2017 года.

Впервые на сходство Винни-Пуха с лидером Китая интернет-пользователи обратили внимание в 2013 году после втречи Си Цзиньпина с президентом США Бараком Обамой.