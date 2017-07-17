Путин внес ФГУП «Охрана» Росгвардии в список стратегических предприятий

Президент России Владимир Путин внес в список стратегических предприятий ФГУП «Охрана» Росгвардии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания, 17 июля.

ФГУП «Охрана» было создано в 2005 году. Это коммерческое предприятие, которое занимается физической, военизированной и пультовой охраной, а также проектированием, монтажом и техническим обслуживанием систем безопасности, охраной имущества при транспортировке. Предприятие имеет 80 филиалов по всей России и обеспечивает безопасность сотен тысяч объектов.

В 2016 году ФГУП «Охрана» было передано в распоряжение Росгвардии в связи с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии. Росгвардия была сформирована по указу президента в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД. В ее задачи входят, в том числе, охрана общественного порядка, государственных объектов, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Список стратегических предприятий был сформирован указом президента в 2014 году. В него входят предприятия, которые производят продукцию стратегического значения длязащиты населения, обороноспособности и безопасности страны, а также акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности России.