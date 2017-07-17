Прокуратура попросила 4 года колонии для журналиста РБК Соколова

Прокуратура попросила приговорить журналиста РБК Александра Соколова к четырем годам колонии общего режима, сообщает «Дождь».

Сторона обвинения также потребовала в Тверском суде Москвы 4,5 года колонии общего режима для редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина, а для его единомышленники Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша — 4 года.

Отметим, что Соколов своей вины не признает и считает, что уголовное дело связано с его журналистскими расследованиями.

Напомним, в ноябре 2016 года суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела журналиста Александра Соколова. Его, редактора журнала «Дуэль» Юрия Мухина, а также отставного военного летчика Валерия Парфенова и их соратника Кирилла Барабаша обвиняют в «организации деятельности экстремистского сообщества, запрещенного в России».

По мнению правоохранительных органов, обвиняемые «под благовидным предлогом организации и проведения референдума» вели экстремистскую деятельность. Речь идет о созданной в 1997 году Мухиным «Армии воли народа». Движение выступало за проведение референдума «Об ответственности власти». По результатам голосования предполагалось внести поправки в Конституцию, позволяющие гражданам оценивать деятельность политиков после истечения их полномочий, даже отправить их в тюрьму. В 2010 году организация была признана экстремистской.

Максим Прошкин