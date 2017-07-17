В Кремле не увидели ничего «из ряда вон выходящего» в словах Кадырова про ядерные ракеты

В Кремле не увидели ничего «из ряда вон выходящего» в рассуждениях главы Чечни Рамзана Кадырова в ходе интервью американскому телеканалу HBO. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто из контекста просто выдирают его слова. Там действительно достаточно были жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было», — сказал Песков.

Ранее Кадыров в интервью HBO, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом России, заявил, что «Америка для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России».

«У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушить, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим», — сказал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни предложил Канаде забрать геев из республики, если они там есть. В ответ на вопрос, не беспокоят ли его публикации о пытках и убийствах геев в Чечне, Кадыров ответил, что «на нас наговаривают».

Власти Чечни, комментируя интервью главы республики, сказали, что слова Кадырова HBO были «совершенно искренним экспромтом». Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выразил уверенность, что позицию лидера Чечни «разделяет подавляющее большинство россиян».

«Насколько оно совпадает с мнением руководства страны, руководство должно само прокомментировать. Но это также позиция чеченского народа, который очень хорошо знает цену американского вмешательства в исламский мир и дела суверенных государств», — отметил Умаров.

Вера Юрченко