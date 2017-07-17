В черный список Турции попали 4 тысячи россиян по подозрению в связях с ИГ

Власти Турции внесли 4128 граждан России в черный список и запретили пересекать границу страны из-за подозрений в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», сообщает МВД Турции.

По информации турецких правоохранительных органов, с 2011 года из страны депортировано 804 россиянина по аналогичной причине.

Согласно предоставленному отчету ведомства, всего в список попали 53781 иностранцев из 146 стран, в том числе из Саудовской Аравии, Туниса. Среди депортированных граждане Индонезии и Таджикистана.

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В апреле 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что на стороне «Исламского государства» воюет более четырех тысяч россиян.

«Мы понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России», — сказал президент.

Максим Прошкин