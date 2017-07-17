Судья из Краснодарского края назвала местью публикацию о роскошной свадьбе дочери

Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева назвала давлением и местью сообщение о «многомиллионой» свадьбе дочери с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.

«Устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью. Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать. Вот в этом, считаю, разобраться действительно стоит», — заявила она в интервью «Российской газете».

По словам судьи, к ней не может быть никаких претензий, поскольку организацией свадьбы занимался бывший супруг, «достаточно крупный предприниматель», который «в состоянии оплатить свадьбу дочери».

«Что касается вопросов ко мне, я считаю их неуместными. И какую проверку, спрашивается, надо проводить в отношении меня? Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги», — заявила Хахалева, добавив, что «в декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана указывать его».

По словам судьи, «названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется цифра, взятая с потолка. “Бентли” никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей».

Участие в праздничной церемонии известных певцов Хахалева объяснила тем, что ее бывший супруг по национальности грузин, а приглашенные на свадьбу звезды эстрады — его друзья.

«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — пояснила она.

На сообщения о свадьбе дочери судьи на Кубани обратили в Кремле, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но это, опять же, не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления», — добавил он, отметив, что за подобными вещами могут «гораздо более пристально» наблюдать другие ведомства (цитаты по РИА Новости).

О свадьбе дочери судьи из Краснодарского края стало известно от адвоката Сергея Жорина. В своем Instagram он опубликовал видеозапись со свадьбы. На кадрах видно, что свадьба проходит с участием Николая Баскова и Валерия Меладзе.

«Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы (…) Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня удивлять», — написал он.

В беседе с «РГ» он уточнил, что видео прислал один из читателей его Instagram после того, как он посетил Краснодарский краевой суд и поделился своими впечатлениями об этом в соцсети.

Издание уточняет, что торжество состоялось 10 июня на самой престижной в Краснодаре площадке Galich-Hall (объединяет концертный зал и ресторан).

По данным «Комсомольской правды», избранником девушки стал сотрудник краевого управления Следственного комитета. Молодоженов и их гостей, сообщает газета, развлекали Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева, в подарок молодые якобы получили Bentley.