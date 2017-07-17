ФСИН попросила суд продлить испытательный срок Навальному еще на год
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России попросила суд продлить испытательный срок оппозиционному политику Алексею Навальному на один год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве отметили, что 12 июня Навальный совершил правонарушение, за которое ему был назначен административный арест на 25 суток и вынесено предупреждение о возможности отмены условного осуждения.
Напомним, в декабре прошлого года Алексея Навального повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Его приговорили к пяти годам условно.
В июне Симоновский суд Москвы арестовал оппозиционера на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток.
Когда Навальный находился в спецприемнике, ФСИН предупредила его о возможной отмене условного срока. Тогда адвокат Вадим Кобзев в беседе с «Новой газетой» отмечал, что после административного нарушения ФСИН может обратиться в суд, чтобы попросить увеличить испытательный срок или заменить условное наказание на общественные работы или реальный срок.
Юрченко Вера