СМИ узнали новые подробности дела «Шалтая-Болтая»

Следствие объявило в розыск трех фигурантов дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«В настоящее время по делу проходят шесть человек, трое из них объявлены в розыск», — сказал собеседник агентства.

Как передает агентство, о каком именно розыске — федеральном или международном — идет речь, источник не уточнил.

Отметим, что в начале июля Московский городской суд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Его дело рассматривалось в особом порядке, а заседания проходили в закрытом режиме. Аникеев пошел на встречу следствию, признав свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).

Сторона защиты заявила, что обжалует приговор.

«Мы не можем оспаривать квалификацию действий нашего подзащитного, так как дело было рассмотрено в особом порядке, но мы можем оспаривать суровость приговора», — сказал адвокат Хазрета Бижоева.

Напомним, Владимира Аникеева арестовали в ноябре прошлого года, под стражей также находятся и другие члены группы Александр Филинов и Константин Тепляков. Все они проходят по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. В частности, телеведущего Дмитрия Киселева и пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, но Аникеев и адвокаты участников «Шалтай-Болтая» отвергают возможную связь этих двух дел.

В интервью телеканалу «Дождь» проживающий в Эстонии участник «Шалтая-Болтая» Александр Глазастиков заявил, что Филинов вряд ли имеет отношение к хакерам, так как он ни разу не видел сведений о нем в их внутренних документах.

Максим Прошкин