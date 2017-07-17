Кремль отказался считать встречу Путина со школьниками предвыборным ходом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами призвал не считать предстоящую программу «Недетский разговор» предвыборным шагом, сообщает РБК.

«Это не надо считать частью предвыборной программы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что трансляция встречи со школьниками в прямом эфире телевидения не является расширением до «Прямой линии», так как «это абсолютно разные форматы». По словам Пескова, предстоящая встреча будет продолжением обычного общения с учениками «Сириуса», в котором Путин бывает несколько раз в году.

«Он часто посещает этот центр для одаренных детей. Это является его детищем, он стоял у истоков. Он хотел основать такой центр. Конечно, он лично держит под контролем и курирует его работу. Он общается с учениками, детишками «Сириуса» ежегодно», — добавил пресс-секретарь.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что в этом году встреча пройдет в расширенном формате: появится возможность «задавать вопросы через социальные сети».

Программа «Недетский разговор с Владимиром Путиным» будет проходить в прямом эфире на НТВ 21 июля. На сайте телеканала говорится, что Путин встретится со школьниками из 66 регионов России в образовательном центре «Сириус» в Сочи. На встрече воспитанники центра смогут задать свои вопросы лично. Также вопросы президенту можно будет отправить через официальный аккаунт НТВ в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что 15 июня, президент России Владимир Путин уже в 15-й раз провел ежегодную «прямую линию». Раньше это мероприятие традиционно проводилось в апреле, но в этом году «прямую линию» сдвинули на два месяца: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было обусловлено плотным рабочим графиком президента. При этом он отметил, что перенос даты не связан с массовыми акциями протеста против коррупции, которые прошли 26 марта.

Ольга Ситникова