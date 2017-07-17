Счетная палата выявила нарушения в работе Минспорта на 36 млн рублей

После проверки бюджетной отчетности Минспорта за 2016 год Счетная палата выявила нарушения на более чем 36 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аудитора.

«Проверка показала, что бюджетная отчетность Минспорта России за 2016 год является недостоверной», — говорится в сообщении.

Согласно отчету проверки, министерство перевело около 24 млн рублей Национальному госуниверситету физкультуры, спорта и здоровья им. П.Лесгафта в Санкт-Петербурге за научно-исследовательские работы, которые фактически не были выполнены.

Аудитор отмечает, что более 11 млн рублей с нарушениями федерального закона о госзакупках было потрачено учебно-тренировочным центром «Новогорск», который подконтролен министерству

В Счетной палате заявили, что обращение уже направлено в Генеральную прокуратуру России и в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее Счетная палата после проверки исполнения закона о федеральном бюджете на 2016 год в Минэкономразвития обнаружила нарушения на 3,3 млрд рублей.

В конце июня аудитор направил обращение в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру после проверки деятельности Минздрава, из-за которого бюджет недополучил, согласно отчету Счетной палаты, 5,2 млн рублей.

Максим Прошкин