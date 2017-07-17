Журналист «Ведомостей» написал в полицию заявление об угрозах

Журналист «Ведомостей» Ринат Сагдиев обратился в полицию с заявлением об угрозах, сообщил RNS глава юридического отдела издателя «Бизнес ньюс медиа» Владимир Румянцев.

«Мы обсудили с Ринатом Сагдиевым утром в воскресенье, когда пришли смс, вчера же он написал заявление в полицию — мы расцениваем эти сообщения как реальные угрозы, поскольку, судя по тексту смс, за журналистом, возможно, следили», — сказал он.

Румянцев отметил, что у юридического отдела нет предположений, с каким именно расследованием Сагдиева связаны угрозы. Сам Сагдиев предположил, что сообщения связаны с расследованием о вертолетах, которое было опубликовано в понедельник.

«Это предложение. У меня нет других текущих тем», — объяснил он «Новой газете», добавив, что работал над материалом около месяца.

По словам журналиста, во время работы над материалом угроз не поступало. «Нет, ничего не было. Раньше подобных угроз также не было», — сообщил он.

В воскресенье, 16 июля, Ринат Сагдиев опубликовал в фейсбуке скрины преписки с неизвестным собеседником, который советует ему «отказаться гавно копать», «сходить на больничный», и обещает, что «прилетит» также главному редактору газеты Илье Булавинову.

Кроме этого, неизвестный предупреждает о возможном ДТП. «Судя по марке авто и обвесу любиш быструю езду тормози как бы в кювет не слететь», — пишет он. В ответ журналист замечает, что у него нет автомобиля.

«Новой» Сагдиев рассказал, что после получения смс позвонил по номеру, с которого они пришли, однако «симка была отключена сразу, даже гудков не было». В настоящее время «абонент временно недоступен».

В понедельник, 17 июля «Ведомости» опубликовали статью Сагдиева о том, что «Роснефть» оказалась одним из крупнейших владельцев люксовых вертолетов в России. По данным издания, компания тратит на вертолетные перевозки до 10 млрд рублей в год.