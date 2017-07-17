Новая газета

ФАС потребовала от сотовых операторов установить единую цену роуминга для всех тарифов

Общество

Максим ПрошкинЮлия Репринцева«Новая газета»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «большую четверку» операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках, сообщается на сайте ФАС.

Служба обнаружила в действиях операторов нарушение пункта 6 статьи 10 федерального закона о защите конкуренции. 

Речь идет о выравнивании тарифов на роуминг для абонентов разных тарифных планов. В ФАС обратили внимание на то, что в «дорогом» тарифном плане цена на роуминг ниже, чем в «дешевом».

Такие действия операторов, по мнению ФАС, «ни экономически, ни технологически не обоснованы». Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения.

Предупреждение получили «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл». В пресс-службе компаний «МТС» и «Билайн» «Новой газете» отказались прокомментировать решение ведомства.

Теги:
предупреждение, тарифы, сотовая связь, фас
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