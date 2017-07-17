ФАС потребовала от сотовых операторов установить единую цену роуминга для всех тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «большую четверку» операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках, сообщается на сайте ФАС.

Служба обнаружила в действиях операторов нарушение пункта 6 статьи 10 федерального закона о защите конкуренции.

Речь идет о выравнивании тарифов на роуминг для абонентов разных тарифных планов. В ФАС обратили внимание на то, что в «дорогом» тарифном плане цена на роуминг ниже, чем в «дешевом».

Такие действия операторов, по мнению ФАС, «ни экономически, ни технологически не обоснованы». Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения.

Предупреждение получили «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл». В пресс-службе компаний «МТС» и «Билайн» «Новой газете» отказались прокомментировать решение ведомства.