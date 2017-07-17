Троих нижегородских полицейских заподозрили в организации преступного сообщества

В Нижнем Новгороде задержаны семь предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества, занимавшихся вымогательством, мошенничеством и изъятием квартир у пьющих людей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Трое из семи членов организации – полицейские. По версии следствия, за период их деятельности с 2014 года по август 2016 у семи человек были изъяты квартиры, трое потерпевших были убиты, еще двое похищены. Так, например, в 2014 году у 56-летнего мужчины отобрали право собственности на его квартиру. Родственники потерпевшего заявили об этом в полицию, а бывшего собственника поместили в клинику для лечения алкоголизма.

«Участники ОПС отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство», — говорится в сообщении СК.

В отношении 54-летнего мужчины, его имя не называется, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК (создание преступного сообщества), на троих – по части 2 этой же статьи (участие в преступном сообществе) и еще на троих – по части 3 той же статьи (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения). Двое полицейских уволены, один отстранен от работы.

Ольга Дубова