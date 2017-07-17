Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту «дела 26 марта» Шпакову

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Александра Шпакова, который был обвинен в применении насилия к полицейскому на акции 26 марта. Об этом сообщает агентство «Москва».

Защита Шпакова просила заменить реальное лишение свободы на условный срок, указывая, что суд первой инстанции не учел смягчающих обстоятельств – дочь, которую он содержит один и инвалидность у матери. Прокуратура просила оставить приговор в силе, посчитав его законным.

24 мая Тверской районный суд приговорил Александра Шпакова к полутора годам колонии по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Через месяц правозащитный центр «Мемориал» признал Шпакова политическим заключенным.

Напомним, что обвинение настаивало, что Шпаков дважды ударил подполковника Валерия Гоникова кулаком в лицо, в ответ мужчину ударили дубинкой по голове, а затем в автозаке – по почкам. Гоников ранее уже был потерпевшим по «болотному делу».

Ольга Дубова