Инвалида Мамаева отправили обратно в СИЗО после обследования

Осужденного за разбой инвалида первой группы Антона Мамаева после медицинского обследования вернули в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Результаты осмотра ФСИН направило в суд для решения вопроса об освобождении мужчины.

Ранее стало известно, что Антон Мамаев останется в СИЗО до вступления приговора в силу, не смотря на то, что по результатам медобследования он не может там содержаться.

У Мамаева редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Сейчас его вес не достигает и 20 килограммов, а сам он не может даже пошевелиться.

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30 июня суд признал Мамаева виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. После оглашения приговора инвалида отправили в «Матросскую тишину». После общественного резонанса и вмешательства Москальковой, инвалида перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования.